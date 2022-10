Salernitana, Iervolino: «Con l’Inter venderemo cara la pelle»

Le parole del presidente della Salernitana, Iervolino in vista della sfida all’Inter: «Nicola non è mai stato in discussione»

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino ha parlato ai microfoni di Deejay Football Club con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Di seguito le sue parole.

PARTITA CON L’INTER – «Caressa ha puntato sull’1 di Inter-Salernitana? Ha sbagliato, venderemo cara la pelle. Sarà una partita dura. Ci saranno seimila tifosi, il nostro pubblico è fantastico e ci segue sempre. Sarà il nostro dodicesimo uomo in campo».

NICOLA – «C’è stato un momento in cui dovevamo chiarire alcune cose dopo la gara col Sassuolo quando abbiamo preso ben 14 contropiedi ma Nicola non è mai stato in discussione».

OBIETTIVI – «Pensiamo a salvarci senza le sofferenze dello scorso anno, poi costruire con i giovani e cercare di fare un bel gioco e fare punti su tutti i campi. Non è facile perché il campionato italiano è complicato, tutte le squadre sono difficili da affrontare, è il campionato più bello del mondo per questo».

FARE CALCIO AL SUD – «Prendere calciatori e convincerli che c’è un progetto serio e una strategia non è facile perché non c’è la storicità però chi viene a Salerno poi non vuole più andare via. Il progetto è ambizioso e coraggioso, coinvolgente e travolgente e i calciatori lo avvertono. Ribery è un esempio, ha dovuto smettere ma rimarrà con noi. Uno dei migliori calciatori dell’ultimo ventennio, ama Salerno e la Salernitana e per questo rimane».