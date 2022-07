Il presidente della Salernitana contro il brasiliano Mikael: «Si è presentato con molti chili di troppo, non è professionale»

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, nel corso di un’intervista a Radio Bussola, ha fortemente criticato l’attaccante brasiliano Mikael, dopo che questi si è presentato al ritiro profondamente fuori forma. Di seguito le sue parole.

«Non va bene così, un professionista non può arrivare in queste condizioni a Salerno. Avrà anche fatto bene in Brasile, ma non ha la mentalità da vero professionista. In tre settimana ha preso ancora molti chili, gliel’abbiamo detto e scritto che così non va bene. É una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro, dei suoi compagni, della società che lo paga».