Salernitana, Iervolino: «Nicola non è in discussione, squadra pensata per lui»

Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato al Gran Galà del calcio commentando il momento della squadra campana. Le dichiarazioni

Il patron della Salernitana ha parlato all’evento rassicurando sulla posizione di Nicola:

LE PAROLE – “Arrivare tra le prime 10? Sì, vediamo, logicamente con i piedi per terra. Cerchiamo di cogliere la salvezza, abbiamo una squadra importante, ma che deve crescere, con tanti giovani, tanti talenti. Nicola? Non è in discussione, è un grandissimo allenatore, abbiamo elaborato con lui questo progetto, la squadra è stata costruita sul suo modo, con la sua idea, con la sua strategia, quindi assolutamente Nicola è con noi e cercheremo di fare un anno importante, ma è logico che qualche partita ci fa riflettere, come il 5-0 a Sassuolo”.