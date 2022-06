Salernitana, Iervolino: «Sarebbe un onore avere Cavani. Gli affari con il Napoli...»

Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, ha fatto il punto della situazione sul mercato dei granata campani: le parole

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss.

AFFARI CON IL NAPOLI – «Djuric per Petagna? Non ne so nulla. Ederson? De Laurentiis non me l’ha chiesto, ma non trattengo nessuno controvoglia qui».

CAVANI – «Sono in triplice veste, sono azionista di maggioranza, faccio il presidente e faccio il tifoso. Da tifoso dico di fare uno sforzo. Da presidente sarei onorato, da azionista vedo il valore nel lungo medio periodo. Sarebbe un sogno, non so cosa voglia fare lui».