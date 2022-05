Salernitana, Iervolino: «Sogno Cavani, sono un suo fan sfegatato»

Il presidente della Salernitana Iervolino continua a far sognare i tifosi facendo nuovamente il nome di Cavani

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ai microfoni del GR Parlamento è tornato far sognare i tifosi granata facendo nuovamente il nome di Edinson Cavani.

CAVANI-SALERNITANA – «Sono un suo fan sfegatato, è un giocatore a tutto campo, potente, veloce, segna tanto e non si risparmia mai. È nel finale di carriera e magari potrebbe approdare a Salerno, ma per ora resta un pensiero, non ci sono stati contatti. So che è innamorato della Campania, e allora perché smettere di sognare? Le nostre porte sono aperte. Peraltro tanti agenti stanno proponendo giocatori alla Salernitana perché la nostra è stata una bella storia di calcio. Il direttore mi ha promesso sorprese in settimana».