Salernitana, Nicola: «Ad oggi non siamo competitivi»

Le parole dell’allenatore della Salernitana, Davide Nicola: «Ad oggi non siamo competitivi. Attualmente abbiamo solo 19 giocatori»

Davide Nicola, a margine del triangolare tra la sua Salernitana, la Reggina e l’Adana Demirspor ha commentato con preoccupazione il mercato dei granata. Di seguito le sue parole.

«Ad oggi non siamo competitivi, e mi aspetto che non si arrivi al 31 agosto per completare la rosa. Attualmente abbiamo solo 19 giocatori; ci mancano Gyomber, Radovanovic e Mazzocchi, ad oggi il centrocampo non è completo. Abbiamo preso giocatori interessanti come Bradaric, che è infortunato e ne avrà per almeno altri dieci giorni, e Sambia, che in questo momento non sta bene e inserirlo vuol dire svalutarlo. Rimango comunque fiducioso che arrivi quello che ci manca, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che dobbiamo fare presto, ma senza prendere tanto per prendere. La rissa? Mi è dispiaciuto, ma ti fa capire che i giocatori vogliono sempre vincere. Si poteva evitare, visto il contesto: ne parlerò con i giocatori».