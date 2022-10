Salernitana, Nicola: «É una gara da non sbagliare»

Le parole di Davide Nicola, tecnico della Salernitana in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla presenza dei giornalisti e del direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, seduto tra i giornalisti. Di seguito le sue parole.

SCONTRO DIRETTO – «É una gara da non sbagliare, soprattutto sul piano dell’atteggiamento. Dopo uno 0-5 è giusto richiamarci tutti all’ordine, individualmente e come percorso di crescita collettivo. Caparbietà e comportamenti devono consentirci di essere equilibrati e giocare una partita completamente diversa. Sappiamo cosa ci serve e come dobbiamo agire per ottenerlo».

INVOLUZIONE – «É stata una delle settimane in cui abbiamo dialogato meno. Quando le cose non vengono non sono assolutamente abituato a puntare il dito, la visita dei nostri tifosi ci ha fatto piacere. Loro vogliono essere rappresentati, il risultato viene in secondo piano. Se siamo quelli di Reggio Emilia non conquisteremo mai niente. E’ ovvio che abbiamo lavorato dettagliatamente su ciò che non abbiamo fatto bene, voglio riscoprire valori che non devono mai essere abbandonati. Occorrono equilibrio, umiltà e consapevolezza. Altrimenti non fai nè una fase, nè l’altra. Ho visto piacere e volontà, domani parlerà il campo».

SE SI SENTE IN DISCUSSIONE – «Mi metto e mi mettono in discussione da 30 anni. Da 12 anni faccio l’allenatore, conosco questo mondo. Tutti sanno che lavoro sia stato fatto fino ad oggi, allo stesso tempo sono il primo a voler migliorare giorno dopo giorno. In ogni progetto tecnico-tattico c’è sempre un confronto pre e post partita. Parlo ogni giorno con l’area medica, la dirigenza sportiva e presidenza. E’ giusto che sia così, in questo posto sto da Dio e so quanti margini di miglioramento abbiamo. Le autocritiche non devono essere spietate e non bisogna fare drammi».