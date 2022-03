Salernitana, Nicola: «Non possiamo che scrollarci il peso delle partite e andare avanti»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la sfida contro la Juve. Le dichiarazioni del tecnico granata

Ai microfoni di Dazn, Davide Nicola ha parlato dopo Juve Salernitana. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «La Juve ha le sue qualità e non lo scopro io, prendere gol dopo 10 minuti compromette. Patiamo ancora un po’ contratti prima di subire uno schiaffo. Io oggi sono molto soddisfatto della gara dei miei ragazzi, hanno dato tutto quello che potevano dare. Queste partite servono anche per crescere. Mi sarebbe piaciuto fare almeno un gol, sarebbe stato interessante. Nel secondo tempo non abbiamo mai smesso di pressare la Juve in uscita».

SALVEZZA – «Il lavoro tecnico e tattico è imprescindibile, bisogna affrontare squadre forti senza molare mai, affrontano rischi e mettendo in campo prestazioni che convincano dall’aspetto del gioco. La squadra sta assimilando convinzioni, ma dobbiamo tramutarli in risultati. Ora c’è la sosta per continuare a migliorare, poi parte il rush finale. Siamo consapevoli che non si può far altro di continuare su questa squadra».

OBIETTIVI – «Abbiamo diversi centrocampisti bravi, l’idea è di far coesistere tutti insieme i giocatori di qualità. Non credo che la Salernitana abbia un’altra strada se non quella di giocarsi le partite scrollandoci di dosso il peso delle partite. So che non è facile ma è l’unico modo per esprimere noi stessi».