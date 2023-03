Salernitana, Ribery: «Studio da allenatore, non posso restare lontano dal campo»

Le parole di Frank Ribery sul suo futuro: «Il mio obiettivo è quello di diventare allenatore, sto studiando per prendere il patentino»

Dal suo ritiro Frank Ribery è rimasto nello staff tecnico della Salernitana sia con Davide Nicola che adesso con Paulo Sousa. Il francese, in un intervista alla Bild ha anche rivelato che nel suo futuro si vede come allenatore. Di seguito le sue parole

«Il mio obiettivo è quello di diventare allenatore, sto studiando per prendere il patentino. Ricoprire questo ruolo mi permetterà di ritrovare l’adrenalina e la pressione che accompagnano la vita del campo, sia per quanto riguarda gli allenamenti che le partite. Non riesco a vivere senza, ne ho bisogno per sentirmi felice».