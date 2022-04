Salernitana, Sabatini assolve Fazio: «Il fallo era di Belotti! Anche se ha sbagliato, resta un calciatore affidabile. E su Ribéry…»

Il DS della Salernitana Walter Sabatini ha analizzato il brutto momento della sua squadra. Ecco le sue parole a Telecolore.

FAZIO – «Mai avrei immaginato che potesse commettere certi errori, alcuni dei quali non ha mai fatto nemmeno ai tempi della Roma. La collocazione in campo non può essere un problema, ma voglio spezzare una lancia a suo favore rispetto al rigore dato al Torino: è Belotti che sbilancia Fazio con una leggera spinta, il fallo era per la Salernitana. Ma da Federico non mi aspettavo sbagli del genere. Resta un calciatore affidabile, sono sicuro che Nicola non rinuncerà mai a lui perché è fondamentale anche all’interno dello spogliatoio».

RIBERY – «Può dare tantissimo in questo finale di stagione: ha la sfacciataggine e l’arroganza del campione. Franck può essere determinante, è l’idolo di tutti noi e dei compagni di squadra per la sua simpatia. Non fa mai pesare la sua storia, sta ritrovando una condizione brillante e ci fidiamo moltissimo di lui. Sono assolutamente convinto che nelle prossime gare troverà la giocata giusta».