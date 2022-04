Salernitana Venezia, si giocherà: il Collegio respinge il ricorso

Il Collegio di Garanzia dello Sport respinge il ricorso del Venezia, contro la Salernitana si giocherà regolarmente il 27

Respinto il ricorso del Venezia riguardo la sfida contro la Salernitana non disputata per Covid a gennaio. I lagunari chiedevano la vittoria a tavolino e penalizzazione per il seguente match, ma il Collegio di Garanzia dello Sport è stato di altro avviso. Si giocherà come da programma il 27 aprile. La decisione del Collegio, fonte ANSA:

«La Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, avv. Gabriella Palmieri, ha assunto un decreto monocratico con il quale ha respinto l’istanza cautelare invocata dalla società Venezia F.C. Nella parte in cui la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, è stata programmata per il 27 aprile 2022».