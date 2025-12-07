Salvatore Esposito sicuro: «Napoli Juve sfida importante. Tra Conte e Spalletti dico…»

Salvatore Esposito si esprime così su quella che sarà Napoli Juve di campionato

Tifosissimo del Napoli, noto come Genny in Gomorra, Salvatore Esposito parla del big-match del Maradona, dove Conte e Spalletti si affrontano in una gara molto sentita e decisamente importante per la classifica. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport per quella che considera «la madre di tutte le partite».



RICORDI – «Faccio in fretta a trovare quello che ho maggiormente impresso nella memoria, e non perché è il più recente: per me la vittoria dell’anno scorso ha avuto un peso determinante per la conquista dello scudetto. Io ce l’ho ancora negli occhi quella giornata: intuii in quel momento che ce l’avremmo fatta. Fu una dimostrazione di forza».



TANTE ASSENZE – «Spero che sia una bella partita e spero anche che non ci siano infortuni, perché qui sta diventando una vicenda assurda. Non so da che cosa dipenda, se sia un mix di cause tra preparazione, clima, allenamenti, usura, sfortuna, ma ogni settimana perdiamo un pezzo».



TORNA SPALLETTI – «E io lo applaudirei, che ha merito con la società e i calciatori per il terzio scudetto ma probabilmente è quello che ha influito di più. Le scelte professionali non si discutono, bisogna rendere omaggio a chi ci ha regalato qualcosa. E non è andato via come un traditore, anzi».

