Sampdoria, corsa a due per la panchina: Lombardo e Iachini i principali candidati

Sampdoria, i dubbi della dirigenza per l’allenatore: da una parte la riconferma di Lombardo, dall’altra un tecnico pragmatico ed esperto come Iachini

La Sampdoria si trova a un momento decisivo nella scelta del nuovo allenatore per la stagione 2025/26. Dopo aver faticato nel corso di un’annata complessa, ma riuscendo a centrare la salvezza in Serie B, la dirigenza blucerchiata è ora chiamata a prendere una decisione che potrebbe condizionare il futuro del club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la rosa dei candidati si è ridotta a due nomi principali: Attilio Lombardo e Giuseppe Iachini.

Il club appare diviso tra due visioni differenti. Da una parte, c’è chi sostiene la conferma di Lombardo, considerata una scelta di cuore e un riconoscimento per l’impegno e i risultati ottenuti nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha lavorato fianco a fianco con Evani. La sua presenza è stata decisiva per la salvezza, ma alcuni membri della dirigenza nutrono dubbi sulla sua limitata esperienza come primo allenatore, una variabile che potrebbe pesare nel momento della scelta finale.

Dall’altra parte, il nome di Giuseppe Iachini rappresenta la via della concretezza e della stabilità. Allenatore esperto, Iachini ha una lunga carriera alle spalle fatta di promozioni e salvezze in situazioni complicate, qualità preziose per una Sampdoria che sta ancora attraversando un processo di ricostruzione societaria. Per i sostenitori di questa opzione, la sua esperienza e la capacità di gestire gruppi in momenti delicati potrebbero fare la differenza in una stagione che si preannuncia di grande sfida.

Il dilemma, dunque, è tra un’identità emotiva e giovanile incarnata da Lombardo e il pragmatismo rassicurante offerto da Iachini. La scelta del prossimo allenatore sarà fondamentale per definire la direzione sportiva del club e le ambizioni per il futuro. Resta da capire se la Sampdoria punterà a una continuità che valorizzi le energie interne o sceglierà la sicurezza di una guida navigata per affrontare con maggior solidità le insidie di un campionato competitivo. La decisione finale sarà un punto di svolta per il club ligure.