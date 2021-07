Sampdoria, asse di mercato col Parma: tutti i nomi sul tavolo

Calciomercato Sampdoria: tra il club blucerchiato e il Parma si è aperto un’asse importante con diversi nomi e affari in ballo

Roberto D’Aversa ha rescisso il suo contratto con il Parma, ma i contatti tra la Sampdoria e il club gialloblù non sono destinati a esaurirsi qui. Come riporta Il Secolo XIX, le due società stanno prendendo in considerazione una serie di possibili trattative nei due sensi, non necessariamente sotto forma di cessioni, anche come prestiti secchi o con diritto di riscatto.

Il Parma sta cercando di liberarsi degli elementi in rosa con gli ingaggi troppo alti: si parte dal portiere Sepe, in caso di cessione di Emil Audero. Poi il difensore Gagliolo, il centrocampista Kurtic, l’esterno Karamoh, le punte Inglese e Cornelius.