Sampdoria, Bereszynski: «Capitan futuro? Mi farebbe piacere. Siamo più forti di quanto dice la classifica»

Il terzino della Sampdoria Bereszynski ha parlato dei suoi obiettivi in blucerchiato

Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria fresco di rinnovo fino al 2025, ha commentato a La Gazzetta dello Sport il suo nuovo contratto e il futuro in blucerchiato.

CAPITAN FUTURO – «Mi fa piacere. Dico grazie alla società per la fiducia ma credo che sia qualcosa di meritato che in fondo tutte e due le parti debbano essere soddisfatte».

SIMBOLO DEL CLUB – «Dopo Quagliarella e Falcone sono il più anziano come militanza in squadra. E ho già indossato anche la fascia di capitano: è bellissimo averla al braccio. Vuol dire che sono diventato un punto di riferimento importante».

GIAMPAOLO – «Abbiamo lavorato tanti anni insieme, conosco il suo calcio. Ho spiegato alcuni movimenti a Yoshida in campo. Lui si esprime bene in italiano, ma io palo inglese ed era più sembolce farglieli comprendere in questo modo».

SAMPDORIA – «La nostra posizione attuale non rispecchia il nostro valore, ne sono convinto. Siamo più forti di quel che dice la classifica. L’ultima partita con il Sassuolo è andata molto bene, ora pensiamo a fare bene con il Milan, l’Empoli e l’Atalanta».

