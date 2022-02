Sampdoria, Caputo: «Qui per caso, ma sono contento della scelta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha partecipato a una diretta su Twitch con DAZN. Le sue parole

Giornata di domande e risposte per Francesco Caputo. L’attaccante della Sampdoria ha partecipato a una diretta su Twitch con i giornalisti di DAZN per raccontare aneddoti e curiosità sulla sua vita. Ecco le sue dichiarazioni.

BIRRA – «È la prima cosa che mi chiedono. Poi la maglia, la foto… Ormai è la mia esultanza, si ricordano di me per quello. L’esultanza della boxe è una promessa per il mio trainer».

SAMPDORIA – «Da un giorno all’altro mi sono ritrovato alla Sampdoria, la trattativa si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato. Venivo da un mondo diverso, mi sono inserito piano piano in una squadra nuova. Sono venuto qui per i tifosi e la piazza, la Sampdoria rappresenta un palcoscenico importante. Sono contentissimo della mia scelta. Ora le cose vanno bene, ci siamo ricompattati e si è visto dalla partita di domenica».

FAMIGLIA – «È stata una difficoltà trasferire tutta la mia famiglia qui, ho sofferto anche questo. Quando hai una famiglia alle spalle, la responsabilità è tanta. Ci siamo sistemati, i bambini sembra che siano qui da anni. Mia figlia grande mi dice di non cambiare più squadra, le ho risposto che ho tre anni di contratto. Anche io spero di non cambiare più».

