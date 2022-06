Sampdoria, c’è la fila per Colley: piace a Napoli e Watford

Calciomercato Sampdoria: per Colley ci sarebbe la fila. Il difensore non piace solo in Italia, ma anche in Inghilterra

La Sampdoria non ha una lista di incedibili. Qualsiasi calciatore blucerchiato potrebbe lasciare il club nella sessione estiva di calciomercato. Tutto dipenderà dalle offerte che saranno presentate sulla scrivania della società.

Un difensore che potrebbe avere parecchio mercato, in Italia e all’estero, è Omar Colley. È entrato nella sfera di interesse del Torino, in un ipotetico scambio con Karol Linetty, in quella del Napoli, se partisse Kalidou Koulibaly, e di nuovo in quella del Watford. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma da parte del club inglese retrocesso. Oltre all’offerta adeguata, la Sampdoria punta a 10 milioni di euro, va ancora indagata la volontà di Colley di tornare in Inghilterra ma non in Premier League.

