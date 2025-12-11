Sampdoria, parla Gregucci: «Dobbiamo guadagnarci l’aria e il profumo della vittoria con le prestazioni. Su Pafundi dico questo»

Sampdoria, il tecnico Gregucci in conferenza: «Dobbiamo guadagnarci l’aria e il profumo della vittoria con le prestazioni. Pafundi…»

Alla vigilia di Palermo-Sampdoria (16° turno di Serie BKT), il tecnico Angelo Gregucci ha sottolineato rispetto per l’avversario ma anche la consapevolezza che la Samp dovrà “vendere cara la pelle” con una prestazione seria e lucida. Ecco le sue dichiarazioni riprese da TeleNord:

CONSAPEVOLEZZA – «Non ci sono partite contro pronostico, si va con rispetto totale dell’avversario, ma con la consepovelezza che dobbiamo vendere cara la pelle. Abbiamo buone sensazioni, ci avvaliamo della professionalità del gruppo. Andremo via da Palermo con un risultato positivo solo se faremo una partita seria. Dobbiamo guadagnarci l’aria e il profumo della vittoria con le prestazioni. Qualche risposta é arrivata».

PAFUNDI – «É molto attenzionato, la sua crescita passa da queste partite. Pafundi é come gli altri, deve mettere contenuti nella partita e mettere il suo talento a disposizione della squadra».

SINGOLI – «Abildgaard é convocato e a disposizione. Chi é mezzo e mezzo sta a casa. Cherubini ha avuto un problema extra calcio».

STORIA – «Dovremo essere quadrati e lucidi. Se si analizzano gli ultimi 10 anni del Palermo ha piu anni in A che in B. Ma noi abbiamo una storia migliore. La Sampdoria é la Sampdoria. Il calcio é sempre domani. Quello che hai fatto lo devi archiviare. Palermo é un banco di prova importantissimo per noi».

