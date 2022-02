Sampdoria, Damsgaard: «Ultimo periodo in salita, ma tornerò più forte»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mikkel Damsgaard rompe il silenzio dalla Danimarca: le dichiarazioni del centrocampista di proprietà della Sampdoria

Mikkel Damsgaard è stato premiato dalla Federazione danese come miglior talento del 2021, grazie alle ottime prestazioni fornite durante Euro 2020. Ecco le dichiarazioni dell’esterno di proprietà della Sampdoria.

TALENTO DANESE DELL’ANNO – «Sono incredibilmente felice, è un premio molto speciale. Significa molto per me, pensano che io abbia giocato bene. Gli Europei di quest’estate hanno avuto un ottimo impatto, ho anche segnato qualche gol».

BILANCIO DEL 2021 – «Nell’ultimo periodo è stato un po’ in salita, ma per me il 2021 è stato un anno fantastico. Gli Europei rappresentano un viaggio stupendo, è stata un’esperienza molto speciale. È stata anche la dimostrazione del valore della nostra Nazionale».

RITORNO IN CAMPO – «Spero di tornare presto in campo. E che il 2022 mi permetta di giocare ancora con la Danimarca e diventare più forte per la Sampdoria. Sto lavorando costantemente per migliorare e fornire altre ottime prestazioni».