Sampdoria, ecco Segovia: «Ho già grandi aspettative»

Telasco Segovia si è presentato alla Sampdoria: le dichiarazioni dell’ultimo acquisto del club blucerchiato

LE PAROLE – «Sono molto contento di essere alla Sampdoria. È un club con una storia importante. È la prima volta che vengo a giocare in Europa, ma sono fiducioso. Ho molte aspettative e so che dovrò dare il massimo per questo club».