Sampdoria, Falcone: «Qui sono diventato uomo. Felice di restare»

Wladimiro Falcone, portiere della Sampdoria, ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno. Le dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato.

«Sono arrivato alla Sampdoria che ero poco più di un bambino. Sono diventato uomo indossando questa maglia che per me è come una seconda pelle. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Sergio Romero, Viviano, Puggioni e l’anno in prestito al Cosenza mi ha fatto bene. Se il club deciderà di farmi restare come dodicesimo, sarò felice di coprire le spalle a Emil Audero. Altrimenti accetterò di buon grado un altro prestito con l’obiettivo di tornare un giorno per difendere i pali della Sampdoria».