Sampdoria, Ferrero: «Abbracciamo l’iniziativa per l’Afghanistan»

Iniziativa per i rifugiati afghani per la Sampdoria: il presidente Massimo Ferrero ha parlato del progetto a cui partecipa il club

La Sampdoria scenderà in campo con UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per l’Afghanistan. Il club blucerchiato ha ufficializzato di aver accettato la sfida di solidarietà Challenge4UNHCR lanciata dalla Roma. Le parole al sito ufficiale del presidente Massimo Ferrero.

«Fin dalle sue origini la Sampdoria è stata sinonimo di unione, di uomini e di colori. Tutte le iniziative di responsabilità sociale che ho promosso in questi anni di presidenza sono andate in questa direzione. Recentemente, proprio con UNHCR, abbiamo donato ai rifugiati di Kakuma, in Kenya, affetto e materiale tecnico per ribadire un concetto a me caro: lo sport è strumento di aggregazione, libertà ed educazione. Lo sport è un abbraccio. E per questo motivo la mia Sampdoria abbraccia con sincerità questa nuova, bellissima iniziativa in favore dell’Afghanistan».