Sampdoria, Ferrero: «Praet e Bereszynski non sono sul mercato»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato di calciomercato ai microfoni di Radio CRC.

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato un’intervista a Radio CRC in cui ha parlato della sessione estiva di calciomercato. Il patron dei blucerchiati ha affermato di essere felice dell’acquisto dell’estremo difensore brasiliano Rafael che, a suo avviso, poteva essere nuovamente nel mirino del Napoli dopo l’infortunio di Meret, tuttavia è stato «più lesto di De Laurentiis» e lo ha acquistato. Ferrero ha, poi, dichiarato in merito al possibile interesse della Samp per i difensori partenopei Chiriches e Tonelli: «Se De Laurentiis se ne vuole liberare, mi chiamerà, non chiedo niente a nessuno. Con Aurelio bisogna sempre capire la prima o la seconda mossa per cui lo aspettiamo. Il rifiuto dell’offerta di 15 milioni dello Stoke per Tonelli indica che De Laurentiis è ricco». Infine, Ferrero ha parlato dei possibili affari in uscita, affermando che anche Bereszynski e Praet, su cui erano finiti diversi club, non sono in vendita.