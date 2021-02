Sampdoria, Gabbiadini è il rinforzo più atteso: attenzione al Ferrari bis

Torregrossa è arrivato nel mercato di gennaio, Gabbiadini può tornare a disposizione già nelle prossime partite: ma attenzione alle facili ricadute

Claudio Ranieri non è solito correre rischi inutili e ha imparato una lezione importante con Alex Ferrari. La Sampdoria oggi non ha problemi in attacco con Fabio Quagliarella, Keita Balde ed Ernesto Torregrossa, per non parlare poi della possibilità di utilizzare Mikkel Damsgaard, Gaston Ramirez e Valerio Verre come rinforzi in aggiunta.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Non c’è fretta quindi di buttare nella mischia Manolo Gabbiadini. Sono diverse le ipotesi di rientro per il calciatore, ma prima di vederlo in campo dal primo minuto Ranieri ne doserà forze e rischi di ricadute. Il tecnico non può rischiare un Ferrari bis.