Sampdoria, Gabbiadini: «Ranieri spero rimanga. Sulla lite con Candreva...»

Manolo Gabbiadini si racconta sulle pagine de Il Secolo XIX: le dichiarazioni dell’attaccante della Sampdoria

Manolo Gabbiadini fa il punto sul suo rendimento alla Sampdoria, sugli obiettivi del club doriano e sul futuro di Claudio Ranieri. Le parole a Il Secolo XIX.

PRESTAZIONI – «La cosa che mi sta facendo meglio è giocare con continuità dopo i tanti mesi ai margini per l’infortunio».

INFORTUNIO – «Più che altro ero preoccupato perché è stato uno degli infortuni più seri della mia carriera e qualche timore di non riuscire più a tornare cera».

RANIERI – «Non sono decisioni che spettano a me, io posso dire che con lui sto benissimo, in un anno e mezzo non posso lamentarmi di nulla, grande stima e rispetto come allenatore e come uomo. Sarà una decisione sua e della società, io spero rimanga ma solo il mister lo può sapere».

LITE CANDREVA – «La stanno facendo passare tutti come una cosa strana ma non è così. Il rigorista è Fabio, poi quando non c’è lui l’anno scorso era Gaston e io. Quest’anno se non c’è Fabio o Gaston tocca a me o Candreva. Voglio dire, abbiamo delle gerarchie e siamo assolutamente d’accordo, poi che tra noi si possa parlare in campo ci sta, ma in quella circostanza garantisco che non abbiamo discusso e il fatto di aver battuto io non è stata una forzatura o un atto di presunzione. Non capisco perché tutto questo clamore, io e Antonio non abbiamo litigato. Capirei se la palla l’avesse presa per tirare Audero o un difensore centrale, ma l’ha presa Gabbiadini, che è un attaccante e ha segnato. Che problema c’è?».

