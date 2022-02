Sampdoria, Giampaolo: «Sensi sa giocare a calcio e si vede. L’ho trovato così»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Giampaolo coccola Stefano Sensi: le parole del tecnico della Sampdoria per il nuovo centrocampista blucerchiato

Stefano Sensi ha colpito Marco Giampaolo. Il calciatore in prestito alla Sampdoria dall’Inter si è subito inserito nello scacchiere blucerchiato come precisa il tecnico ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

SENSI – «Sarebbe un problema se non sapesse giocare a calcio… Ma lui sa giocare e si vede. Sensi ha giocato sottopunta a Sassuolo con De Zerbi, ma ha fatto anche il play, sempre a Sassuolo con Di Francesco. E, ancora, è stato schierato mezzala con la stessa maglia e poi anche nell’Inter con Conte. Insomma, i ruoli di metà campo li ha fatti praticamente tutti, non è certo un problema di collocazione per lui».

COMPLIMENTI – «L’ho visto molto motivato, ha indubbie qualità, è entusiasta, contento, mi pare fra l’altro che si sia inserito subito bene, e sono soddisfatto anche io di lui Volevo che il calciatore avesse più informazioni possibili sulla mia idea di calcio e sul suo impiego. Tutto poi andrò comunque contestualizzato in base a quale tipo di lavoro si pensa che possa fare Sensi per le sue caratteristiche, non solo tecniche, ma anche fisiche. Penso di ritagliargli un ruolo su misura, poi sarà lui a fare la differenze con le sue qualità».