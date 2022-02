Sampdoria, Giovinco: «Mi batterà forte il cuore quando entrerò a Marassi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prime parole da calciatore della Sampdoria per il neo blucerchiato Giovinco

Sebastian Giovinco si è già integrato nell’ambiente blucerchiato. L’attaccante classe ’87 si è prestato a un video in cui esalta la Sampdoria, riprendendo lo spot de La mia Liguria diffuso dalle reti Rai durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

DICHIARAZIONI – «Che emozione, Genova. Non me lo sarei mai aspettato. Ho respirato la storia che trasuda da questo club. Allenamento con i ragazzi ed è subito sintonia. La prima volta con questa maglia è stata come il primo bacio. Poi c’è Marassi. Come mi batterà il cuore quando entrerò in quello stadio».

