Sampdoria, Giovinco si presenta: «Non ci ho pensato un attimo ad accettare»

Giovinco si è presentato ufficialmente ai tifosi della Sampdoria: ecco le dichiarazioni del nuovo attaccante blucerchiato

Sebastian Giovinco, nuovo attaccante della Sampdoria, si è presentato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato. Le sue dichiarazioni.

SAMPDORIA – «Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì: ho fatto le valigie e mi sono messo in viaggio. In futuro vivrò a Toronto ma treni come questo vanno presi al volo: sono felicissimo di tornare a giocare in Serie A, in un club prestigioso e con una maglia dal grande fascino».

