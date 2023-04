Sampdoria, i convocati di Stankovic per la Cremonese

I convocati della Sampdoria per la partita contro la Cremonese. Tutti i giocatori a disposizione di Stankovic

La Sampdoria ha reso noti i convocati in vista del match di Serie A contro la Cremonese, in programma sabato 8 aprile al Ferraris. Assente Murillo per squalifica e Audero, Conti, Gunter, De Luca, Pussetto e Sabiri per infortunio.

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.

