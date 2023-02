Sampdoria, i tifosi: «Cosa ci faceva Ferrero in tribuna?»

La protesta dei tifosi della Sampdoria per la presenza di Gianluca Ferrero in tribuna contro la Lazio. I dettagli

Gianluca Ferrero ha fatto la sua comparsa all’Olimpico per la sfida di Serie A tra Lazio e Sampdoria. Una scena che non è andata giù ai tifosi che hanno scritto una lettera aperta alla vice presidente del CONI, Silvia Salis.

COMUNICATO – Silvia buonasera, chi ti scrive è la Federclubs: ti abbiamo spesso avuto nostra gradita ospite e madrina a molte nostre iniziative. Il tuo amore per i nostri colori è indiscusso. Sta circolando sempre più insistentemente la voce che Ferrero abbia ricevuto dal CONI gli accrediti per entrare allo stadio questa sera, per Lazio-Sampdoria. Ti chiediamo, in virtù del tuo ruolo e della tua passione Blucerchiata, di far luce sull’accaduto. La presenza di Ferrero allo stadio è un’offesa per tutti i Sampdoriani, ma non solo. È un’offesa per tutte le persone che dentro la Sampdoria stanno lottando per tenerla a galla, mentre Ferrero batte cassa reclamando ancora stipendi arretrati dopo aver per anni parassitato la società. È un’offesa per tutti i dipendenti e persone collegate all’Uc Sampdoria che non vedono lo stipendio da mesi, abbandonati a se stessi dal bancarottiere professionale, e a cui nessuno pensa perché non tesserati e non da copertina. Persone che di quello stipendio hanno bisogno per arrivare a fine mese. Persone oneste. Infine, e spero che i motivi precedenti siano sufficienti, questo gesto è una colpa per l’istituzione che rappresenti, perché la credibilità del sistema calcio è ridicolizzata dal trattamento che è stato riservato a Ferrero, le deroghe, le concessioni, i silenzi. Grazie in anticipo, attendiamo un tuo riscontro. Federclubs.