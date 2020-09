Sampdoria, l’agente di Colley scaccia il mercato: «Pronto per la Serie A»

L’agente di Colley pubblica il video del gol del difensore della Sampdoria in allenamento e commenta: «È pronto per la Serie A»

In attesa di sapere quale sarà il futuro del suo assistito, l’agente Cheick Fall ha pubblicato nelle storie di Instagram il video del gol di Omar Colley in allenamento.

L’agente ha poi commentato il video con queste parole: «Pronto per l’inizio della serie A». Sottolineando, dunque, che il difensore gambiano ha in testa solo la Sampdoria ed è pronto per il match domenica contro la Juventus. Il mercato può aspettare.