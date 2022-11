Sampdoria, Lanna: «Stankovic ha la massima fiducia e andiamo avanti sicuramente con lui»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Lecce. Le dichiarazioni

PAROLE – «Credo che le esternazioni di Stankovic siano state dettate dalla situazione e dall’espulsione. Ha la massima fiducia e andiamo avanti sicuramente con lui. Voci sulla cessione condizionano? Credo che la situazione societaria non possa essere un problema, hanno tutto quello che gli serve per fare il suo mestiere. La sosta spero che possa essere un momento in cui poter preparare il campo a una cessione, spero che nelle prossime settimane qualcosa accada».