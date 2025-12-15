Sampdoria, parla Manfredi: «Guidare la Samp significa assumersi una responsabilità che va ben oltre il campo»

Sampdoria, le dichiarazioni di Manfredi: «Guidare la Samp significa assumersi una responsabilità che va ben oltre il campo»

In un’intervista pubblicata oggi su Formiche.it, Matteo Manfredi ha affrontato numerosi temi legati al mondo Sampdoria. Il presidente blucerchiato ha parlato dell’andamento della squadra, dei risultati ottenuti finora, delle aspettative dei tifosi e del senso di responsabilità che avverte nella guida del club ligure. Ecco un estratto delle sue parole:

SAMPDORIA E MONDO DEL CALCIO SECONDO MANDREDI – «Il calcio è un mondo in cui emozione, identità e risultati convivono in modo molto più intenso che in altri settori. Guidare la Sampdoria significa assumersi una responsabilità che va ben oltre il campo: significa custodire una storia, un’identità e le aspettative di una comunità che conosce profondamente il vero valore di questo club. Dalla mia esperienza porto metodo, disciplina e una visione di lungo periodo».

RISULTATI DEI BLUCERCHIATI – «Sul piano sportivo i risultati non sono ancora quelli che tutti noi, per primi i tifosi, vorremmo, ed è giusto che la passione si esprima anche attraverso la contestazione. I tifosi fanno bene a pretendere di più, perché sanno cosa rappresenta la Sampdoria e quale livello le appartiene».

CONTESTAZIONE TIFOSI – «La contestazione mi ricorda ogni giorno il livello a cui dobbiamo tornare. So bene che per un tifoso la solidità finanziaria non vince le partite, ma senza una società sana non esiste nemmeno la possibilità di tornare a vincerle. Fin dal primo giorno il primo obiettivo era tentare un risanamento che, per le condizioni iniziali, non aveva avuto precedenti nella storia del calcio italiano. Mai».

RISANAMENTO FINANZIARIO DELLA SAMP – «Non si è trattato semplicemente di salvare una società sportiva, ma di preservare un patrimonio che va oltre il campo: un club, una comunità, una cultura calcistica che appartiene non solo ai sampdoriani, ma alla storia del calcio italiano. Il risanamento di cui oggi parliamo è stato un percorso durato tre anni, che ha richiesto lavoro quotidiano, visione, scelte difficili e investimenti significativi orientati a creare una struttura che potesse tornare competitiva nel tempo»

