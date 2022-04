Sampdoria, Quagliarella: «Chiedo scusa ai tifosi, ora sputiamo sangue»

L’attaccante della Sampdoria Quagliarella ha chiesto scusa ai tifosi dopo la sconfitta interna contro la Salernitana

Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, ha parlato al termine del match perso contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCUSE AI TIFOSI – «In questo momento c’è da chiedere scusa ai tifosi, che ci hanno incitato dal riscaldamento. Lo stadio era già pieno. Da capitano chiedo scusa perché era una partita importante, non si può perdere 2-0 dopo sette minuti. Diventa dura per qualsiasi squadra. Siamo riusciti a fare un gol, ma nel secondo tempo siamo stati poco pericolosi. Bisogna cercare di essere freddi, capire la situazione in cui siamo. Abbiamo punti di vantaggio, non siamo morti. Fa male perdere così, ma non servono molte parole».

PAURA – «Serve quella paura che ti fa stare concentrato. Non si può prendere gol sul rinvio lungo… Bisogna analizzare bene tutto, tempo fa insieme alla squadra ci eravamo parlati. Dobbiamo capire la nostra situazione, ogni partita diventa sempre più pesante. Dobbiamo sudare e sputare sangue, dobbiamo tirarci fuori da questa situazione senza se e senza ma».

