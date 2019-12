Sampdoria: quale è il record di Quagliarella

Nessuno finisce in fuorigioco quanto Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria è recordman in Serie A per questa classifica

La stagione di Quagliarella si sta rivelando molto più problematica della strepitosa annata passata, che si unisce a una Sampdoria in affanno. Oltre ai gol che faticano ad arrivare, l’attaccante ex Napoli ha un particolare record in questo inizio di stagione.

Si tratta dell’attaccante della Serie A che più spesso finisce in fuorigioco. Il giocatore della Sampdoria, come riporta Whoscored.com, è finito in off-side per 14 volte. Nessuno ha fatto di più per il momento.