Sampdoria, Ravaglia: «Portiere modello? Ecco chi sono stati i miei idoli»

Nicola Ravaglia, presente allo stand della Sampdoria al Salone Nautico di Genova, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento blucerchiato

Il portiere blucerchiato, Nicola Ravaglia ha parlato a TMW dallo stand della Sampdoria al 61o Salone Nautico di Genova. Le sue dichiarazioni.

RUOLO – «Sapevo benissimo quale sarebbe stato il mio ruolo alla Sampdoria e ho cercato le mie soddisfazioni in altri ambiti, a partire dal clima che si è creato nel gruppo di noi portieri. Cerco di dare il mio uno per cento in questo modo qua e sono fiero di essere utile in questo modo. Uomo spogliatoio è una definizione che mi piace, me la prendo».

D’AVERSA – «Stiamo lavorando tanto, questo è certo. Il campionato è appena iniziato, veniamo da due buoni punti contro squadre importanti. Il gruppo è forte, unito, tanti ragazzi si conoscono da tempo e l’esperienza ci da una marcia in più».

MODELLO PORTIERE – «Sono nato nel mito di Angelo Peruzzi, poi crescendo è stato Samir Handanovic un profilo a cui ho guardato con piacere».

STAGIONE SAMPDORIA – «Ci siamo posti l’obiettivo di alzare l’asticella sempre più, eliminare gli errori e non farli più».