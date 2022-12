Sampdoria-Sabiri, il centrocampista ancora in Germania: il motivo

Sabiri non è ancora rientrato in gruppo con la Sampdoria, ma il centrocampista si trova ancora in Germania vista la sua positività al Covid

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il giocatore tornerà in Italia soltanto dopo essersi negativizzato e dunque difficile il suo impiego alla prima di campionato del 4 gennaio.