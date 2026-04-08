Sampdoria, clamoroso scossone: Manfredi pronto a dire addio? La situazione ai vertici del club blucerchiato che coinvolge Tey

In casa Sampdoria potrebbe aprirsi a breve uno scenario molto importante sul piano societario. Secondo quanto riportato oggi da Il Secolo XIX, l’intesa tra Matteo Manfredi e Joseph Tey sarebbe vicina e potrebbe portare a un cambio rilevante negli equilibri interni del club blucerchiato. La soluzione studiata dopo mesi di confronti prevederebbe infatti un passo indietro dell’attuale presidente, con una nuova configurazione destinata a rafforzare il peso decisionale dell’area vicina all’investitore di Singapore.

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Sampdoria, il quadro societario resta complesso

Il quadro societario, da tempo, è complesso. Nella holding lussemburghese Gestio Capital Structuring & Investment Solutions convivono infatti due posizioni differenti: da una parte Manfredi, socio di minoranza ma titolare delle azioni con diritto di voto; dall’altra Tey, che controlla la maggioranza delle quote ma che, finora, non ha avuto lo stesso margine strategico nelle scelte societarie, come ricostruito da fonti che hanno seguito il dossier negli ultimi mesi. Secondo Il Secolo XIX, l’accordo in via di definizione porterebbe Manfredi a cedere le sue azioni a Tey, consentendo così all’imprenditore singaporese di diventare azionista unico di Blucerchiati Spa, la controllante della Sampdoria.

Sampdoria, il CdA può restare invariato e la salvezza pesa sul futuro

Sempre secondo la stessa ricostruzione, il CdA dovrebbe restare invariato almeno in una prima fase. Restano quindi da monitorare le posizioni del vicepresidente Francesco De Gennaro, del ceo corporate Raffaele Fiorella, oltre a quelle di Jesper Fredberg e Ting Yong Tan, già presenti nell’attuale assetto societario. Più sullo sfondo c’è anche il tema di una possibile futura cessione del club: alcune manifestazioni d’interesse sarebbero emerse, ma questo scenario viene descritto come ancora embrionale e strettamente legato alla questione sportiva, con la salvezza indicata come passaggio decisivo. La sensazione, quindi, è che la Sampdoria sia davvero vicina a un nuovo passaggio chiave della propria storia recente, anche se per la fumata bianca serve ancora l’ultimo passo formale.