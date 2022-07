Sampdoria, Thorsby: «La società mi ha pregato di andare all'Union Berlin...»

Il centrocampista norvegese Thorsby ha svelato i motivi del suo trasferimento dalla Sampdoria all’Union Berlin

Morten Thorsby, in una intervista a Il Secolo XIX, ha parlato del suo trasferimento dalla Sampdoria all’Union Berlin.

GENOVA – «È sempre nei miei pensieri. Per l’ambiente, per i panorami, per la gente, per tutto. Mi sento a casa lì. Per me Genova è casa, come la Norvegia. Ma la vita è questa. La professione del calciatore è questa, ti avvicina e ti allontana. Ma so che tornerò a Genova, è un istinto che ho dentro».

PRESSING PER LA CESSIONE – «Mi sento legato alla Samp. So che si sta confrontando con delle difficoltà. La società mi ha pressato… mi ha praticamente pregato di andare all’Union Berlin. Sono stati chiarissimi. Volevano assolutamente vendermi, al di là di ogni considerazione tecnica. Negli ultimi due o tre giorni mi hanno messo un po’ ai margini della rosa. Un po’ come qualcuno aveva fatto con Caprari l’estate scorsa. A quel punto ho avuto un ultimo franco colloquio con Romei, su una panchina del campo, in ritiro. Appunto per i problemi economici non avrebbero mai potuto propormi un nuovo contratto e, anzi, con la mia cessione avrei dato una mano alla Samp. Mi imponevo e rispondevo di no?».

