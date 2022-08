Sampdoria Winks, il centrocampista è arrivato in città – VIDEO

La Sampdoria accoglie Winks in questi minuti, il centrocampista è arrivato in città per sostenere le visite mediche con i blucerchiati

PAROLE – «Sono felice, contento di aiutare la squadra e lavorare con l’allenatore. Giocare in Italia è sempre stato quello che volevo, sono contento di essere qui, speriamo che la stagione vada bene. Un messaggio ai tifosi? Forza Doria, ci vediamo domani alla partita»