Sampdoria Women, Cincotta è il nuovo tecnico: «Sfida affascinante»

Sampdoria Women, Cincotta si presenta in conferenza stampa: le dichiarazioni del nuovo tecnico blucerchiato

Antonio Cincotta è il nuoto tecnico della Sampdoria Women. A margine della conferenza stampa di presentazione di Roberto D’Aversa è stato annunciato ufficialmente. Le sue parole.

EMOZIONE – «Sono emozionato per questa grande opportunità in un grande club. Ringrazio la Fiorentina, con cui ho lavorato nelle ultime cinque stagioni, e sia il presidente Ferrero sia il direttore Osti. Non vedo l’ora di dare il meglio di me»

INTUIZIONE – «C’è stata questa intuizione della Sampdoria di entrare nel calcio femminile. È una sfida affascinante e complessa. Gli obiettivi si legano alle ambizioni del presidente. La società sta assemblando la squadra»