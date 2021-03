Sampdoria, Yoshida e un futuro da leader. Ma a una condizione

La Sampdoria prosegue la sua preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan: Yoshida punta a diventare un leader

La Sampdoria prosegue la sua preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma il 3 aprile. Tra qualche giorno rientreranno anche i vari nazionali, compreso Maya Yoshida.

Il difensore giapponese vuole diventare un vero e proprio leader della retroguardia blucerchiata e non solo: la sua esperienza deve essere messa a disposizione dell’intero gruppo e, per farlo, c’è bisogno di più continuità in campo, ma bisogna prima convincere Claudio Ranieri.