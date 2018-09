San Siro, strada tracciata: Inter e Milan avanti insieme per 99 anni. Presto l’incontro

Rapporti riallacciati dopo il cambio di proprietà: obiettivo concessione ‘secolare’ comune per San Siro. Le ultimissime notizie

Inter e Milan tornano a parlare del futuro di San Siro. I due club avevano interrotto i dialoghi con l’avvento di Yonghong Li ma ora, con Elliott, potrebbero riprendere a parlare perché gli americani e i cinesi dell’Inter sembrano avere le stesse intenzioni. Il club interista aveva iniziato a pensare a un futuro solitario a San Siro ma oggi, spiega La Gazzetta dello Sport, è stato ripreso il discorso di una gestione in piena armonia tra Inter e Milan. Si tratterà col Comune per la cessione del diritto di superficie per i prossimi 99 anni. Non si parlerà di stadio di proprietà perché dopo un secolo tornerà nelle mani del Comune, ma, almeno tecnicamente siamo molto vicini.

Nelle prossime settimane i dirigenti dei due club si incontreranno per definire un piano condiviso. Ad oggi il Comune ha stanziato 15 milioni di euro per un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Comune propende per la soluzione della concessione per 99 anni ma bisognerà trattare sul prezzo. Inter e Milan sono pronte a convivere e gestire in­sieme l’impianto milanese, affrontando i lavori di ammodernamento ma dovranno tener presente, come sempre, il bilancio. Presto dunque ci sarà l’incontro tra le parti per parlare del futuro di San Siro. Inter e Milan sembrano aver preso la decisione definitiva: il Meazza continuerà ad essere la casa di Milan e Inter.