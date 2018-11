Milan e Inter a lavoro insieme: San Siro cambia nome?

Novità a San Siro. Milan e Inter hanno firmato l’accordo per lavorare insieme al nuovo stadio: il Meazza può cambiare nome

«San Siro è certamente casa nostra, la nostra priorità. Non escludiamo comunque altre alternative. Esamineremo con l’Inter tutte le possibilità. Il Meazza, ovviamente, è stupendo e lo terremo in palmo di mano. Per il momento l’unica cosa che abbiamo deciso è che procederemo insieme» ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il Milan e l’Inter hanno firmato un accordo per lavorare insieme a un nuovo stadio: l’obiettivo principale è rinnovare il Meazza ma in caso di mancato accordo o di problemi, i due club prenderebbero l’idea di costruire un nuovo stadio, insieme.

Secondo Tuttsport, le due milanesi sono pronte a portare avanti i progetti per rendere lo stadio più moderno ed efficiente ed entro la fine 2018 verrà stilato il nuovo piano di ammodernamento. Lo stadio, secondo i nuovi canoni, potrebbe cambiare nome. Milan e Inter infatti potrebbero incassare diversi milioni di euro cedendo i diritti per il naming rights della Scala del calcio a uno sponsor, un po’ come fatto dalla Juventus con l’Allianz Stadium, o come fatto dall’Arsenal, per citare alcuni esempi, con l’Emirates Stadium. Il calcio è cambiato e non è più dei nostalgici.