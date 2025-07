Sancho Juve: l’inglese vuole solo i bianconeri e non parte con lo United per la prima amichevole

Sancho Juve, nonostante la concorrenza dalla Premier, l’inglese vuole solo i bianconeri: non parte con il resto della squadra per la prima amichevole

Jadon Sancho non è salito sull’aereo per Solna, dove il Manchester United ha inaugurato la propria preparazione estiva contro il Leeds, né salirà su quello in partenza per gli Stati Uniti. Come riportato da Tuttosport, il talento inglese classe 2000 non rientra più nei piani dei Red Devils, ed è finito ufficialmente nella “bomb squad”, il gruppo degli esclusi di lusso. Tra questi nomi spicca proprio il suo, protagonista di un investimento da 85 milioni di euro appena quattro anni fa, oggi ridimensionato a una valutazione che si aggira sui 17 milioni di euro.

La Juve è fortemente interessata. Dopo i primi contatti avvenuti già sotto la gestione Giuntoli, oggi è il nuovo responsabile dell’area sportiva, Comolli, a spingere per chiudere l’operazione. Il dialogo con l’entourage del calciatore è ben avviato: l’agente di Sancho, Emeka Obasi, è stato avvistato alla Continassa nei giorni scorsi, segnale di un’intesa ormai vicina. Sancho, dal canto suo, vuole fortemente la Juventus, e spinge per arrivare a Torino entro giovedì, quando è previsto il raduno ufficiale dei bianconeri.

Il nodo principale resta legato alle cessioni in casa Juve, necessarie per liberare spazio in rosa e sul monte ingaggi. Mbangula e Timothy Weah sono tra i nomi in uscita, e il buon esito delle rispettive trattative sarà determinante per sbloccare l’arrivo dell’esterno inglese. Sancho, nel frattempo, continua ad allenarsi a Carrington, pur sapendo che non fa parte del progetto tecnico dello United.

Oltre alla Juventus, anche il Nottingham Forest ha manifestato interesse, individuando in Sancho il possibile sostituto di Elanga. Tuttavia, il giocatore preferisce una realtà più ambiziosa e un progetto solido dove rilanciarsi. Dopo due prestiti poco convincenti tra Borussia Dortmund e Chelsea, il 25enne sogna una stagione da protagonista e ha fretta di ripartire. E Torino potrebbe essere il palcoscenico perfetto per il suo rilancio.