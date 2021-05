Sansone: «Non sono tifoso del Milan ma voglio che la Juve non entri in Champions»

L’attaccante del Bologna Nicola Sansone ha parlato in vista del match contro i bianconeri. Ecco le parole dell’ex Sassuolo

Nicola Sansone ha parlato a DAZN a poche ore da Bologna-Juventus, gara decisiva per la qualificazione alla Champions dei bianconeri.

«Premetto che non sono più tifoso del Milan da quando ho esordito tra i professionisti. Da piccolo però ho sempre avuto una preferenza per le squadre di Milano, mai per la Juve e contro di loro ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions! E spero che Milan e Napoli vincano»