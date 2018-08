Real Juventus: in arrivo da Madrid anche il “mago dei muscoli” di CR7

Altro possibile acquisto juventino sul fronte Real Madrid: in arrivo il massaggiatore Javier Santamaria. Il suo nome sarebbe stato suggerito alla dirigenza bianconera da Cristiano Ronaldo

Nella caldissima estate di mercato della Juventus, c’è un altro acquisto – dopo quello di Cristiano Ronaldo – perpetrato al Real Madrid. Non parliamo di quello – auspicato dai tifosi – di Marcelo, esterno sulle cui tracce i bianconeri sarebbero negli ultimi giorni, ma di un altro probabilmente meno mediatico ed apparentemente meno importante, ma comunque di peso. Come riferito infatti stamane dai rumors, la Juventus avrebbe quasi messo le mani sul 46enne spagnolo Javier Santamaria, membro storico dello staff del Real Madrid in cui era entrato addirittura nel lontano 2002. Santamaria, che di mestiere fa il massaggiatore, è uno degli uomini più vicini a Ronaldo: nulla da stupirsi dunque se il suo nome – come pare molto probabile – sarebbe stato suggerito alla dirigenza juventina proprio dall’asso portoghese.

Santamaria è ritenuto da più parti come un vero e proprio “mago dei muscoli”: i suoi metodi di preparazione e – soprattutto – le sue mani sarebbero stati uno dei fattori segreti determinati che ha portato al successo di CR7 durante la sua permanenza al Real. Santamaria tra l’altro in passato avrebbe aiutato a recuperare da più infortuni fisici anche Sami Khedira, ex centrocampista del Real attualmente in forza proprio alla Juve: anche il giocatore tedesco avrebbe dato il suo placet all’arrivo dello spagnolo nello staff di Massimiliano Allegri.