Sao Paulo, arriva l’annuncio ufficiale: Hernan Crespo e tutto il suo staff lasciano il club. I dettagli

Scossa in casa Sao Paulo: comunicata oggi la fine del rapporto con Crespo e il suo gruppo di lavoro. Le ultime

Il São Paulo ha comunicato a sorpresa la fine del rapporto con Hernán Crespo, segnando la conclusione della sua seconda esperienza sulla panchina del club. Insieme al tecnico argentino lasciano anche gli assistenti Juan Branda e Victor López, i preparatori atletici Federico Martinetti e Leandro Paz, oltre all’allenatore dei portieri Gustavo Nepote, sancendo così un ricambio completo dello staff.

Crespo, che aveva riportato il São Paulo al successo nel Campionato Paulista 2021, era tornato al Morumbi nel luglio 2025 per una nuova avventura alla guida della squadra. In questa seconda parentesi ha collezionato 46 partite, con un bilancio di 21 vittorie, sette pareggi e 18 sconfitte, alternando momenti di crescita a fasi più complicate.

Considerando entrambe le sue gestioni, Crespo ha diretto il São Paulo in 99 incontri, ottenendo complessivamente 45 vittorie, 26 pareggi e 28 sconfitte. Nel conteggio rientrano anche le quattro partite del 2021 in cui, per motivi di salute, fu sostituito in panchina da Juan Branda: due pareggi e due sconfitte che completano il quadro della sua esperienza complessiva al club. Lo riporta Fabrizio Romano.