Saponara dice addio al calcio giocato: entra nello staff tecnico della Carrarese. Tutti gli aggiornamenti

Riccardo Saponara, centrocampista offensivo classe 1991 noto per la sua eleganza tecnica e visione di gioco, apre un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver vestito le maglie di club importanti come Fiorentina, Empoli, Sampdoria e Hellas Verona, il giocatore ha annunciato il proprio ritiro dal calcio professionistico. L’annuncio è arrivato tramite il suo profilo Instagram, dove ha condiviso con i fan le emozioni di questa transizione.

L’ultima esperienza in campo di Saponara è stata in Turchia, con il MKE Ankaragücü, squadra militante nella Super Lig. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze e messo a segno 2 reti, dimostrando ancora una volta la sua capacità di incidere anche in contesti internazionali. Tuttavia, con l’avvicinarsi della nuova stagione sportiva, l’ex fantasista ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale lontano dal rettangolo verde.

Saponara ha già iniziato il corso per allenatori presso il prestigioso centro tecnico di Coverciano, un passaggio obbligato per chi desidera intraprendere una carriera da tecnico. La sua nuova destinazione sarà la Carrarese, club recentemente promosso in Serie B. Entrerà a far parte dello staff guidato da Antonio Calabro, allenatore esperto che ha conquistato la promozione con un progetto ambizioso e ben strutturato.

L’ingresso di Saponara nello staff tecnico rappresenta un valore aggiunto per la Carrarese. Il suo bagaglio di esperienza nei massimi livelli del calcio italiano sarà un riferimento prezioso per i giovani talenti e uno stimolo per affrontare al meglio le sfide della Serie B. La sua transizione da giocatore a tecnico conferma una tendenza sempre più frequente nel panorama calcistico italiano: quella di ex professionisti che scelgono di mettere la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni.