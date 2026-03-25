Allenamento Inter, riprendono i lavori ad Appiano: Lautaro e Mkhitaryan verso il rientro. Fissato l’obiettivo per il ritorno in campo di entrambi

Oggi è ripresa l’attività ad Appiano Gentile e tra i giocatori osservati con maggiore attenzione c’è Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano dell’Inter, fermo dal 18 febbraio per infortunio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 10 nerazzurro ha continuato a lavorare durante la sosta per le nazionali con l’obiettivo di tornare a disposizione alla ripresa del campionato. Il traguardo fissato resta la sfida contro la Roma, in programma domenica 5 aprile, salvo eventuali rallentamenti nel recupero.

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Mkhitaryan lavora ad Appiano, ma il rientro appare più prudente

Insieme a Lautaro si sta allenando anche Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno di esperienza, alle prese con il recupero da un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Sempre secondo Sky Sport, per lui l’ipotesi più concreta sembra essere un ritorno in campo nella successiva trasferta contro il Como, piuttosto che nel match con i giallorossi. La gestione dei tempi resta quindi più cauta, in modo da evitare ricadute in una fase decisiva della stagione.

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Chivu aspetta due pedine chiave per il finale di stagione

Per Cristian Chivu, allenatore dei milanesi, il recupero di due uomini come Lautaro Martínez e Mkhitaryan può diventare determinante nella corsa finale. Il capitano argentino punta a rientrare subito per dare peso offensivo alla squadra, mentre l’armeno viene gestito con maggiore prudenza. Ad oggi il quadro più probabile è questo: Lautaro verso il rientro con la Roma, Mkhitaryan più vicino al ritorno nella gara successiva. Le prossime sedute ad Appiano Gentile saranno comunque decisive per confermare i tempi